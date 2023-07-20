Марго Робби пообещала продюсерам «Барби» прибыль в размере миллиарда долларов

Марго Робби призналась, что пообещала продюсерам фильма «Барби» миллиардную прибыль

Австралийская актриса Марго Робби призналась, что переоценила фильм «Барби», пообещав продюсерам на питчинге прибыль в размере одного миллиарда долларов. Об этом сообщает Collider.

Артистка поведала, что принимала участие в презентации картины вместе с режиссером Гретой Гервиг, а также добавила, что в своей речи пообещала студии огромную прибыль, напомнив, что продюсеры часто оказывались в выигрыше, когда не боялись рисковать.

«Я привела в пример "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга и другие подобные проекты, что было невероятным и принесло студиям кучу денег за эти годы. Я сказала: "А теперь у вас есть "Барби" и Грета Гервиг". Я сказала им, что картина принесет миллиард долларов. Возможно, я переоценила размер прибыли, но нам нужно было снять это кино, понимаете», — отметила звезда.

Ранее стало известно, что Марго Робби штрафовала членов съемочной площадки фильма «Барби», которые нарушали дресс-код и не приходили в розовой одежде.