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12:00, 20 июля 2023Культура

Марго Робби пообещала продюсерам «Барби» прибыль в размере миллиарда долларов

Марго Робби призналась, что пообещала продюсерам фильма «Барби» миллиардную прибыль

Кадр: фильм «Барби»

Австралийская актриса Марго Робби призналась, что переоценила фильм «Барби», пообещав продюсерам на питчинге прибыль в размере одного миллиарда долларов. Об этом сообщает Collider.

Артистка поведала, что принимала участие в презентации картины вместе с режиссером Гретой Гервиг, а также добавила, что в своей речи пообещала студии огромную прибыль, напомнив, что продюсеры часто оказывались в выигрыше, когда не боялись рисковать.

«Я привела в пример "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга и другие подобные проекты, что было невероятным и принесло студиям кучу денег за эти годы. Я сказала: "А теперь у вас есть "Барби" и Грета Гервиг". Я сказала им, что картина принесет миллиард долларов. Возможно, я переоценила размер прибыли, но нам нужно было снять это кино, понимаете», — отметила звезда.

Ранее стало известно, что Марго Робби штрафовала членов съемочной площадки фильма «Барби», которые нарушали дресс-код и не приходили в розовой одежде.

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    Анастасия Астахова
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