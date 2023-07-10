Марго Робби штрафовала нарушающих розовый дресс-код людей на съемках «Барби»

Марго Робби штрафовала нарушающих розовый дресс-код людей во время съемок «Барби»

Австралийская актриса Марго Робби штрафовала членов съемочной площадки фильма «Барби», которые нарушали дресс-код и не приходили в розовой одежде. Об этом сообщил актер, исполнивший в проекте роль Кена, Райан Гослинг, передает People.

По его словам, раз в неделю артистка обязывала команду приходить в розовой одежде, а с тех, кто не выполнял требование, она взимала деньги, которые позже тратила на благотворительность.

«Что было действительно особенным, так это то, насколько взволнованными были мужчины из съемочной команды. В конце смены они собрались все вместе и на свои деньги шили розовые рубашки с радужной бахромой», — отметил Гослинг.

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Ранее создательница фильма рассказала о кастинге на роль Кена.