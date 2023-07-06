Режиссер «Барби» рассказала о кастинге на роль Кена

Режиссер «Барби» отказалась брать на роль Кена кого-либо, кроме Райана Гослинга

Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг вспомнила о кастинге на роль Кена. Об этом она рассказала в интервью журналу Rolling Stone.

Отмечается, что некоторые, включая самого актера Райана Гослинга, изначально не могли представить его в роли возлюбленного Барби. Гервиг рассказала, как она и актриса Марго Робби проявили настойчивость, чтобы роль досталась именно Гослингу, так как они отказывались рассматривать кого-либо другого. «Это мог быть только Райан Гослинг. Марго и я не приняли бы нет за ответ», — заявила режиссер.

Ранее стало известно, что «Барби» не покажут во Вьетнаме из-за изображения карты с морскими претензиями КНР.

Идея проекта зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд».