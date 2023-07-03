«Барби» не покажут во Вьетнаме из-за карты с морскими претензиями КНР

Фильм «Барби» не покажут во Вьетнаме из-за изображения карты с морскими претензиями КНР

Фильм «Барби» не покажут во Вьетнаме из-за изображения карты с морскими претензиями КНР. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в картине присутствует «линия коровьего языка» или девятипунктирная линия — обозначения на карте, являющиеся требованиями Китая в Южно-Китайском море, включающими территории Вьетнама.

«Мы не предоставляем лицензию на американский фильм "Барби" для показа во Вьетнаме, поскольку он содержит оскорбительное изображение девятипунктирной линии», — сообщил директор департамента кино Вьетнама Ви Кьен Тхань.

Отмечается, что на сайтах крупных киносистем страны афиши фильма «Барби» с Марго Робби в главной роли были удалены. Премьера картины должна была состояться одновременно с США 21 июля.

Ранее американский актер Райан Гослинг шуткой ответил в социальных сетях критикам, посчитавшим его слишком старым для роли Кена в фильме «Барби».

Идея проекта зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд».