Райан Гослинг ответил шуткой считающим его слишком старым для роли Кена критикам

Актер Райан Гослинг предложил хейтерам поиграть с другими Кенами

Американский актер Райан Гослинг шуткой ответил в социальных сетях критикам, посчитавшим его слишком старым для роли Кена в фильме «Барби». Интервью артиста опубликовал журнал GQ.

Критика 42-летнего Гослинга, который сыграл парня Барби, началась после публикации первого тизера картины, которая выйдет на экраны этим летом. Многие сочли его слишком старым для образа бойфренда кукольной блондинки. Вскоре дискуссия о возрасте актера перекочевала из социальных сетей на страницы таблоидов. «Знаете, я бы сказал так, если люди не хотят играть с моим Кеном, есть много других Кенов, с которыми можно поиграть», — предложил хейтерам Гослинг.

Он добавил, что пользователи соцсетей переигрывают, делая вид, что они когда-либо интересовались Кеном и потрясены его воплощением на экране. По мнению актера, на самом деле, всем всегда было плевать на бойфренда самой известной куклы в мире. «Он никогда не занимался сексом со своей девушкой, у него даже нет нормальной работы. Если бы вам было не плевать на Кена, вы бы знали, что всем плевать на Кена. Так что ваше лицемерие разоблачено. И это причина, по которой его историю нужно рассказать», — подчеркнул Райан Гослинг.

Актер в шутку отметил, что теперь он стал тем единственным, кому не плевать на Кена, и старается привить это и другим людям.

Ранее в сети появился тизер фильма «Барби» с актерами Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. В ролике Гослинг предстал в образе Кена и исполнил танец.