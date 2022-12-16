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11:30, 16 декабря 2022Культура

В сети появился тизер фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом

В сети появился первый тизер фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом

Кадр: Screen Culture Plus / YouTube

В сети появился первый тизер фильма «Барби» с актерами Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Об этом сообщает DailyMail.

Короткий видеоролик начали транслировать перед показом картины «Аватар: Путь воды» в кинотеатрах. Некоторые зрители выложили кадры в социальных сетях, однако позже удалили публикации.

В тизере Робби появляется в образе куклы в полосатом купальнике, в котором Барби была выпущена в 1959 году. В видеоролике также появляется Гослинг в роли танцующего Кена.

В сентябре Марго Робби рассказала о подавленности во время съемок фильма «Барби».

Премьера фильма состоится 21 июня 2023 года. Идея проекта зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд».

Ранее киностудия Warner Bros. показала первый тизер фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

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Анастасия Астахова
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