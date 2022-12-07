Вышел тизер фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном в главной роли

Warner Bros. показала первый тизер фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном в главной роли

Warner Bros. показала первый тизер научно-фантастического фильма режиссера Пон Джун Хо «Микки 17» с британским актером Робертом Паттинсоном в главной роли. Видеоролик опубликован в Twitter кинокомпании.

Сюжет кинокартины строится вокруг экспедиции на таинственную ледяную планету Нифльхейм. Паттинсон сыграет участника экспедиции, обладающего способностью после смерти создавать клона, в котором сохраняется большая часть его воспоминаний. Премьера фильма намечена на 29 марта 2024 года.

Литературной основой сценария фильма стал научно-фантастический роман Эдварда Эштона «Микки-7».

Ранее Паттинсон заявил о любви к фильму Алексея Балабанова «Брат». Актер сказал, что ему очень понравилась российская картина и он вдохновлялся ею во время работы над ролью преступника в ленте братьев Сэфди «Хорошее время». При этом при подготовке к роли Бэтмена он обратил внимание на Майкла Корлеоне из трилогии «Крестный отец».

