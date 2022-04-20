Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Роберт Паттинсон заявил о любви к фильму «Брат»

Актер Роберт Паттинсон заявил, что ему очень понравился фильм Алексея Балабанова «Брат»
Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон. Фото: Jeff Spicer / Getty Images for Warner Bros.

Британский актер Роберт Паттинсон в интервью «Кинопоиску» заявил о любви к фильму Алексея Балабанова «Брат».

Артист сказал, что ему очень понравилась российская картина, и он вдохновлялся ею во время работы над ролью преступника в ленте братьев Сэфди «Хорошее время». При этом при подготовке к роли Бэтмена он обратил внимание на Майкла Корлеоне из трилогии «Крестный отец».

«Да, "Брат" мне действительно очень понравился. На этот раз я много думал о Майкле Корлеоне из "Крестного отца". Считается, что Брюс Уэйн — на 100 процентов хороший и правильный человек. Он словно Кеннеди. На самом деле, Брюс ощущает на себе груз ответственности, но при этом тесно связан с криминальным миром», — отметил Паттинсон.

15 марта стало известно, что фильм Мэтта Ривза «Бэтмен» собрал более 460 миллионов долларов в мировом прокате. В США проект вышел на второе место по сборам за время пандемии и уступил место лишь картине «Человек-паук: Нет пути домой», который заработал в стране около 800 миллионов долларов.

За пределами Америки «Бэтмен» собрал более 224 миллионов долларов. Эта цифра не включает сборы в Китае.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Джонсон призвал отнестись с милосердием к британским пленным в Мариуполе
Бизнесмена госпитализировали с тяжелыми травмами в Москве
Блогер Птушкин отреагировал на запрет въезда в Россию
Шестеро детей пострадали при распылении перцового баллона в российской школе
Роберт Паттинсон заявил о любви к фильму «Брат»
На Украине опровергли получение самолетов от западных партнеров
Продажа российского угля за рубеж нетипично упала
Бывшего командира районного ДПС осудили за взятки на сумму более миллиона рублей
Кадыров сообщил о взятии населенных пунктов Кременная и Старая Краснянка
Zara захотела вернуться в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.