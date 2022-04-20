Роберт Паттинсон заявил о любви к фильму «Брат»

Актер Роберт Паттинсон заявил, что ему очень понравился фильм Алексея Балабанова «Брат»

Британский актер Роберт Паттинсон в интервью «Кинопоиску» заявил о любви к фильму Алексея Балабанова «Брат».

Артист сказал, что ему очень понравилась российская картина, и он вдохновлялся ею во время работы над ролью преступника в ленте братьев Сэфди «Хорошее время». При этом при подготовке к роли Бэтмена он обратил внимание на Майкла Корлеоне из трилогии «Крестный отец».

«Да, "Брат" мне действительно очень понравился. На этот раз я много думал о Майкле Корлеоне из "Крестного отца". Считается, что Брюс Уэйн — на 100 процентов хороший и правильный человек. Он словно Кеннеди. На самом деле, Брюс ощущает на себе груз ответственности, но при этом тесно связан с криминальным миром», — отметил Паттинсон.

15 марта стало известно, что фильм Мэтта Ривза «Бэтмен» собрал более 460 миллионов долларов в мировом прокате. В США проект вышел на второе место по сборам за время пандемии и уступил место лишь картине «Человек-паук: Нет пути домой», который заработал в стране около 800 миллионов долларов.

За пределами Америки «Бэтмен» собрал более 224 миллионов долларов. Эта цифра не включает сборы в Китае.