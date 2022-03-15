В США фильм «Бэтмен» вышел на второе место по сборам за время пандемии

Фильм режиссера Мэтта Ривза «Бэтмен» собрал более 460 миллионов долларов в мировом прокате. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В США проект вышел на второе место по сборам за время пандемии и уступил место лишь картине «Человек-паук: Нет пути домой», который заработал в стране около 800 миллионов долларов. Отмечается, что отчасти успех работы Ривза обусловлен и тем, что на выходных в США не было крупных релизов.

За пределами Америки «Бэтмен» собрал более 224 миллионов долларов. Эта цифра не включает сборы в Китае, где пока не состоялась премьера фильма.

Компания Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры из-за ситуации вокруг Украины. «В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма "Бэтмен" в России», — говорилось в заявлении компании.

28 декабря вышел трейлер к картине. Помимо Роберта Паттинсона, который сыграл главную роль, в актерский состав картины также вошли Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт.