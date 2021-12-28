Вышел новый трейлер «Бэтмена» с Паттинсоном в главной роли

Вышел новый трейлер к фильму «Бэтмен» с американским актером Робертом Паттинсоном в главной роли. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Официальный ролик к очередной экранизации комикса длится почти три минуты. В нем особое внимание уделили персонажу Селине Кайл, более известной как Женщина-кошка, и ее отношениям с Бэтменом. В частности, показаны сцены драки между героями.

В трейлере также запечатлены кадры погони за одним из главных злодеев супергеройской ленты — Пингвином.

Помимо Паттинсона, известного по ролям в «Гарри Поттере» и «Сумерках», в актерский состав картины также вошли Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие артисты. Режиссером фильма выступил Мэтт Ривз.

Российская премьера нового «Бэтмена» в состоится 3 марта 2022 года.