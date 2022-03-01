Выход «Бэтмена» в России отменили за день до премьеры из-за ситуации на Украине

Компания Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает издание Deadline.

«В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма "Бэтмен" в России», — отмечается в заявлении.

Премьера «Бэтмена» ожидалась в России 2 марта. Главного героя картины играет Роберт Паттинсон, известный зрителю ролью вампира Эдварда в саге «Сумерки».

Ранее стало известно, что в Москве отменили светскую премьеру нового «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза, которая должна была состояться в кинотеатре «Октябрь», однако причина не была названа.

28 декабря 2021 года вышел трейлер к новому фильму «Бэтмен». Помимо Паттинсона, в актерский состав картины также вошли Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие артисты.