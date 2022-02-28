В Москве отменили светскую премьеру нового «Бэтмена» Мэтта Ривза

В Москве отменили светскую премьеру нового «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза. Об этом сообщает «Канобу» со ссылкой на прокатчиков фильма.

Премьера должна была состояться 1 марта 2022 года в кинотеатре «Октябрь». Прокатчики не пояснили, почему она была отменена. Основной российский прокат картины с Робертом Паттинсоном в главной роли должен стартовать 2 марта.

Ранее вышел трейлер к новому фильму «Бэтмен». Помимо Паттинсона, в актерский состав картины также вошли Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие артисты.

Официальный ролик к очередной экранизации комикса длится почти три минуты. В нем особое внимание уделили персонажу Селине Кайл, более известной как Женщина-кошка, и ее отношениям с Бэтменом. В частности, показаны сцены драки между героями. В трейлере также запечатлены кадры погони за одним из главных злодеев супергеройской ленты — Пингвином.