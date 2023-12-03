Режиссер Сокуров объявил о завершении карьеры из-за запрета на показ его фильма

Режиссер Александр Сокуров объявил о завершении профессиональной карьеры. В разговоре с порталом NEWS.ru он пояснил, что это произошло из-за запрета Минкультом России его фильма «Сказка».

Он признался, что сейчас не работает над новыми проектами. «Теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», — отметил Сокуров.

3 декабря журналистка Ксения Собчак сообщила, что разместила на видеохостинге YouTube фильм «Сказка». Она указала, что закрытый показ киноленты состоялся в Москве еще 19 ноября. Собчак подчеркнула, что «Сказка» является особенным и уникальным фильмом.

До этого пресс-служба постановщика распространила данные о том, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение «Сказке». Такое решение приняли на основании подпункта «ж» пункта 18 утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм.

«Сказка» — российско-бельгийский фильм, в центре сюжета которого показаны события Второй мировой войны в фантастическом ключе. В проекте представлены сконструированные образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и других исторических персон.