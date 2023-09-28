BadComedian назвал причину запрета Минкультом фильма «Айта»

BadComedian заявил, что Минкульт запретил прокат фильма «Айта» из зависти

Киноблогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, заявил, что Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение якутского фильма «Айта» из зависти, так как картина была снята без господдержки. Такую причину он озвучил в комментарии для Telegram-канала «Радиоточка НСН».

Баженов предположил, что лица, ответственные за запрет «Айты» в прокате, не видели саму картину. «Пишут про то, что фильм направлен чуть ли не на разрушение единства в России, но это наглая ложь. Роскомнадзор до сих пор не пояснил, в каком кадре хотя бы это указано. (...) Возможно, потому что фильм без всякой поддержки государства окупился, возможно, взяла банально какая-то зависть», — резюмировал BadComedian.

Ранее режиссер Степан Бурнашев, автор «Айты», высказался о запрете своего фильма. Отзыв прокатного удостоверения Минкультом постановщик назвал грустным и абсурдным.