Назван срок стабилизации доллара до 90 рублей

Минэкономразвития ждет стабилизации доллара до 90-92 рублей с середины 2024-го

В Минэкономразвития назвали срок, к которому курс доллара стабилизируется до 90-92 рублей. Это произойдет к середине 2024 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на макропрогноз Министерства.

В Минэкономразвития полагают, что к концу 2023-го давление на торговый баланс и курс российской валюты со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. В конце текущего и начале следующего года укреплению рубля будут способствовать «увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры». «С середины 2024 года курс российской валюты к доллару США стабилизируется в диапазоне 90-92 рублей за доллар», — спрогнозировали в Министерстве.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что к концу текущего года курс рубля укрепится. В ходе заседания правительства он спрогнозировал стоимость американской национальной валюты на уровне 94 рублей. Главным источником экономического роста страны он назвал инвестиции.