Курс доллара подошел к 100 рублям

Курс доллара на Мосбирже в конце торгов дошел до 99,95 рубля

В конце торгов на Московской бирже в понедельник, 2 октября, курс доллара вплотную подошел к уровню 100 рублей. Он поднимался до 99,95 рубля, после чего скорректировался на закрытии до 99,76 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По отношению к доллару с начала торговой сессии российская валюта потеряла почти два процента. Евро поднялся до 104,95 рубля, юань — до 13,69 рубля. Доллар и юань находятся на максимуме за полтора месяца.

Рубль слабеет с 22 сентября, когда Центробанк прекратил увеличенные в десять раз продажи валюты на рынке. Дополнительное давление оказывает окончание налогового периода на прошлой неделе.

Понедельник стал первым днем торгов во время действия новых пошлин для широкого перечня товаров, которые напрямую зависят от курса рубля. Правительство ввело их для стимуляции продажи валюты экспортерами, что должно послужить цели укрепления рубля до комфортного уровня.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников предложил установить некую мембрану между внутренним и внешним рынком для рубля, как это сделано в Китае. При это чиновник не объяснил, какой механизм он имеет в виду, потому что власти Китая используют модель двух курсов, однако к ней глава ведомства переходить не хочет, потому что это «крайне вредное» для экономики явление.