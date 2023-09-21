В России установили новые пошлины на вывоз товаров за рубеж

Гибкие экспортные пошлины начнут действовать в России с 1 октября

В России установили гибкие пошлины на экспорт товаров. Они начнут действовать с 1 октября 2023 года, ставка сбора с вывоза товаров за рубеж будет зависеть от курса национальной валюты, сообщает пресс-служба правительства.

Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Пошлины на широкий перечень товаров будут действовать до конца 2024 года. Их размер составит до 10 процентов для удобрений и от 4 до 7 — для прочих товаров. При 80 рублях за доллар и ниже пошлины будут нулевыми.

«Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен», — говорится в сообщении.

Аналитики считают, что новые пошлины помогут вернуть курс рубля на комфортный для компаний и населения уровень. По словам независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, государство имеет полное право ввести сборы на вывоз угля и металлов, «учитывая, как их производители неплохо себя чувствуют».

Ряд экспертов полагают, что мера усилит нагрузку на российский бизнес и снизит привлекательность инвестиций. Появление новых сборов или иных налоговых выплат усложняет для бизнеса возможность прогнозировать свои доходы. При этом дополнительные налоговые выплаты не окажут прямого влияния на соотношение спроса и предложения на бирже, заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.