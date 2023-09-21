Влияние новых экспортных пошлин на курс рубля оценили

Эксперт Хазанов: введение экспортных пошлин может помочь стабилизации рубля

Введение новых экспортных пошлин на широкий круг товаров может помочь вернуть курс рубля на комфортных для компаний и населения уровень. Об этом в беседе с РИА Новости заявил независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.

По его словам, в расширении пошлин на широкий спектр экспортной продукции есть рациональное зерно. Хазанов напомнил, что и в прошлом, и в текущем году ситуация в некоторых отраслях довольно неплохая. «Поэтому государство имеет полное право для сокращения дефицита федерального бюджета временно ввести пошлины на вывоз угля и металлов, учитывая, как их производители неплохо себя чувствуют, даже несмотря на закрытие для них европейского рынка», — оценил эксперт.

Он отметил, что новые пошлины могут повлиять на курс национальной валюты и стабилизировать его на приемлемом уровне. Эксперт напомнил, что большое количество товаров, в том числе важные лекарственные препараты, ввозятся в страну из-за рубежа, и ослабление рубля приводит к их подорожанию. Доллар и евро должны стоить 70-75 рублей, «тогда и у компаний будут доходы, и обывателям будет полегче», заявил Хазанов.

При этом властям стоит рассмотреть возможность введения пошлин разной величины в зависимости от вида продукции и динамики цен на нее на мировом рынке. «Все-таки одно дело выплавлять чугун, другое — катать арматуру: в обоих случаях число переделов разное и, соответственно, различаются величины издержек», — объяснил Хазанов.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что профильные российские ведомства планируют ввести гибкие экспортные пошлины на широкий круг товаров в зависимости от колебаний курса рубля для защиты внутреннего рынка. При этом пошлина составит 4-7 процентов в зависимости от курса, а при 80 рублях за доллар и ниже будет нулевой. Отмечается, что инициатива может помочь избежать скачков цен на внутреннем рынке.