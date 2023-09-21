В новых пошлинах увидели угрозу российской экономике

РИА Новости: новые экспортные пошлины снизят привлекательность инвестиций в РФ

Новые экспортные пошлины могут усилить нагрузку на российский бизнес и снизить привлекательность инвестиций. Такую угрозу для экономики страны увидели опрошенные РИА Новости эксперты.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, появление новых сборов или иных налоговых выплат усложняет для бизнеса возможность прогнозировать свои доходы. Эта мера может замедлить рост экономики страны, и не сможет поддержать национальную валюту, так как дополнительные налоговые выплаты не окажут прямого влияния на соотношение спроса и предложения на бирже.

«В случае снижения объемов экспорта, если он станет невыгоден, в страну и вовсе попадет еще меньше иностранной валюты, увеличение дефицита которой негативно отражается на курсе рубля», — добавил эксперт.

Российский бизнес уже обязали совершить разовый взнос в бюджет, а новые пошлины подорвут доверие инвесторов к экономической политике и к неизменности условий ведения бизнеса. Потеря инвестиций может привести к снижению количества рабочих мест и снижению роста экономики, добавил начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

Профильные российские ведомства обсуждают возможное появление гибких экспортных пошлин на широкий круг товаров для защиты внутреннего рынка. В зависимости от колебаний курса рубля их размер составит от четырех до семи процентов. При стоимости доллара равной 80 рублям ставка будет нулевой. В правительстве полагают, что инициатива поможет избежать скачков цен на внутреннем рынке.