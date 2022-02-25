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На Украине запретили валютные операции в рублях

Нацбанк Украины запретил совершать валютные операции с российскими и белорусскими рублями

Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу, 25 февраля, запретил банкам страны совершать любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил регулятор, правление НБУ внесло соответствующие изменения в постановление от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения», согласно которым также вводится запрет на выполнение обязательств перед юридическими или физическими лицами, находящимися в России или в Белоруссии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал происходящие события агрессией с российской стороны, объявил в стране военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Марина Совина
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