Стало известно о предложении МВФ к Украине девальвировать гривну

Bloomberg: МВФ предложил Украине девальвировать гривну ради укрепления бюджета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Frank Hammerschmidt / Globalloopress

Международный валютный фонд (МВФ) оказывает давление на Национальный банк Украины, требуя девальвировать национальную валюту перед переговорами о кредите. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как считают в МВФ, контролируемая девальвация гривны поможет улучшить финансовое положение государства за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

Однако, утверждают собеседники агентства, Нацбанк Украины возражает против данного шага из-за рисков инфляции и общественного недовольства.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз выделит дополнительные 100 миллионов евро на поддержку Украины предстоящей зимой. Она уточнила, что финансовую помощь направят для закупки генераторов, убежищ и снаряжения для холодной погоды.

