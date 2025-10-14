Мир
11:52, 14 октября 2025Мир

Каллас раскрыла содержание нового пакета помощи Украине

Каллас передала Украине пакет помощи стоимостью 6,5 миллиона евро
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Европейский союз (ЕС) передал Украине новый пакет военной помощи на 6,5 миллиона евро. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

«В Киеве я была рада передать украинским службам оборудование стоимостью 6,5 миллиона евро», — написала она.

По ее словам, в пакет вошли системы противодействия дронам, а также микроавтобусы и внедорожники, которые помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) добираться до удаленных и труднодоступных районов.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз выделит дополнительные 100 миллионов евро на поддержку Украины предстоящей зимой. Она уточнила, что финансовую помощь направят для закупки генераторов, убежищ и снаряжения для холодной погоды.

