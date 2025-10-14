Каллас раскрыла содержание нового пакета помощи Украине

Каллас передала Украине пакет помощи стоимостью 6,5 миллиона евро

Европейский союз (ЕС) передал Украине новый пакет военной помощи на 6,5 миллиона евро. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

«В Киеве я была рада передать украинским службам оборудование стоимостью 6,5 миллиона евро», — написала она.

По ее словам, в пакет вошли системы противодействия дронам, а также микроавтобусы и внедорожники, которые помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) добираться до удаленных и труднодоступных районов.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз выделит дополнительные 100 миллионов евро на поддержку Украины предстоящей зимой. Она уточнила, что финансовую помощь направят для закупки генераторов, убежищ и снаряжения для холодной погоды.

