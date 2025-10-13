Мир
Украине обещали выделить еще 100 миллионов евро на поддержку зимой

Каллас: Евросоюз выделит еще 100 млн евро на поддержку Украины зимой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз выделит дополнительные 100 миллионов евро на поддержку Украины предстоящей зимой. Об этом сообщает RT.

Каллас уточнила, что финансовую помощь направят для закупки генераторов, убежищ и снаряжения для холодной погоды. О дополнительной поддержке Украине она объявила на пресс-конференции, прошедшей совместно с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

13 октября сообщалось, что Каллас прибыла в Киев. Известно, что она намерена встретиться с украинскими официальными лицами для обсуждения финансовой и военной поддержки Европы.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов России. Он имел в виду схему, в рамках которой кредит будет погашен только после того, как Россия возместит ущерб, причиненный украинской инфраструктуре.

