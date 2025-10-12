Глава евродипломатии прибыла в Киев

Глава евродипломатии Каллас прибыла в Киев для обсуждения помощи Украине

Представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла в Киев. Об этом сообщает Kyiv Independent.

В ходе визита глава евродипломатии намерена встретиться с украинскими официальными лицами для обсуждения финансовой и военной поддержки Европы. Отмечается, что переговоры также коснутся энергетического сектора Украины и «привлечения России к ответственности».

Ранее Каллас заявила, что Украина не сможет самостоятельно сдержать наступление российских войск без военной поддержки стран Запада. Также она указала, что, по ее мнению, «победой Украины» в конфликте с Россией стало бы возвращение «всех территорий» и получение репараций. «Украинцам и россиянам предстоит сесть за стол переговоров и достичь соглашения», — добавила она.