Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 13 октября 2025Мир

Глава евродипломатии прибыла в Киев

Глава евродипломатии Каллас прибыла в Киев для обсуждения помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла в Киев. Об этом сообщает Kyiv Independent.

В ходе визита глава евродипломатии намерена встретиться с украинскими официальными лицами для обсуждения финансовой и военной поддержки Европы. Отмечается, что переговоры также коснутся энергетического сектора Украины и «привлечения России к ответственности».

Ранее Каллас заявила, что Украина не сможет самостоятельно сдержать наступление российских войск без военной поддержки стран Запада. Также она указала, что, по ее мнению, «победой Украины» в конфликте с Россией стало бы возвращение «всех территорий» и получение репараций. «Украинцам и россиянам предстоит сесть за стол переговоров и достичь соглашения», — добавила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    В парламент Франции внесут резолюцию о недоверии новому правительству

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости