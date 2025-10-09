Каллас признала неспособность Украины оттеснить Россию

Каллас: Украина не сможет оттеснить РФ без поддержки Запада

Украина не сможет самостоятельно сдержать наступление российских войск без военной поддержки стран Запада. Об этом заявила представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью Die Zeit.

«Если мы продолжим поддерживать Украину, она сможет освободить больше территорий и еще сильнее оттеснить Россию. Но, конечно, в одиночку она этого сделать не сможет», — сказала она.

Также Каллас отметила, что, по ее мнению, «победой Украины» в конфликте с Россией стало бы возвращение «всех территорий» и получение репараций. «Украинцам и россиянам предстоит сесть за стол переговоров и достичь соглашения», — добавила она.

Ранее Каллас в ответ на заявления президента США Дональда Трампа сообщила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине в прекращении конфликта с Россией. «Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине. Это особенно верно, если учесть обещание президента Трампа положить конец боевым действиям. Именно он пообещал остановить конфликт. Поэтому ответственность за это не может лежать на нас», — отметила глава евродипломатии.