Каллас отвергла заявления Трампа по Украине

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине в прекращении конфликта с Россией. Таким образом верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ответила на заявления президента США Дональда Трампа, ее слова приводит Politico.

«Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине. Это особенно верно, если учесть обещание президента Трампа положить конец боевым действиям. Именно он пообещал остановить конфликт. Поэтому ответственность за это не может лежать на нас», — отметила глава евродипломатии.

Авторы материала привели слова неназванных европейских чиновников, которые считают, что Трамп заявлениями об Украине «намекает об уходе США из конфликта, тем самым перекладывая обязательства по украинскому вопросу на Европу». В ответ на это Каллас подчеркнула, что «американская сторона должна быть солидарна с Североатлантическим альянсом», поскольку Вашингтон — самый большой союзник в НАТО.

23 сентября глава Белого дома заявил, что Украина при поддержке Евросоюза готова не только вернуть свои территории, но потенциально «пойти еще дальше».

