Трамп допустил отправку переговорщиков по украинскому урегулированию в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов направить своих переговорщиков в Москву для содействия урегулированию украинского конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет», — заявил американский президент, отвечая на вопрос о своей готовности направить делегацию США в Москву для переговоров по Украине.

Ранее Трамп в беседе с журналистами допустил продление перемирия между Россией и Украиной. «Может быть, это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы это завершилось», — сказал политик.

Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.