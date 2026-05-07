16:24, 7 мая 2026Мир

В Кремле высказались об очном участии Путина в саммите G20 в США

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Говорить об участии президента России Владимира Путина в саммите «Группы двадцати» (G20), который пройдет в США в Майами в декабре 2026 года, пока рано. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Сейчас просто рано даже еще говорить. Россия является членом "двадцатки", принимает участие во всех мероприятиях, которые проводятся по линии "двадцатки"», — сказал он.

Ушаков также ответил на вопрос о предстоящем визите Путина в Китай. По его словам, Кремль готовится к визиту президента, однако точные даты поездки планируется объявить одновременно с Пекином.

