Экономика
20:57, 4 марта 2026Экономика

Квартиру в Петербурге затопило кипятком после обрушения потолка

«Фонтанка»: Квартиру в центре Петербурга залило кипятком после обрушения потолка
Полина Кислицына (Редактор)

Квартиру в центре Петербурга затопило кипятком после обрушения потолка. Внимание на ситуацию обратила «Фонтанка».

Речь идет о шестиэтажном доме 1912 года постройки, расположенном по адресу улица Введенская, 14 — в одной из его квартир 1 марта упал потолок. «На меня рухнул потолок. Я спал на диване, меня спас натяжной потолок, который принял весь удар», — рассказал мужчина, проживающий в коммуналке, где произошло ЧП. Он отметил, что успел увернуться и поэтому отделался лишь царапиной.

Через несколько секунд после падения потолка, продолжил мужчина, треснула труба отопления и залила все горячей водой. Позднее, добавила его мать, также проживающая в квартире, на место прибыли сотрудники аварийной службы, которые перекрыли стояк. В результате, добавила она, тепла нет уже четыре дня. На записи, сделанной жильцом квартиры, где рухнул потолок, можно увидеть перекрытия через дыру в потолке, а также пол, усыпанный обломками бетона и дерева.

Жильцы дома на Введенской утверждают, что коммуналка на пятом этаже затопила квартиры вплоть до первого этажа. Однако управляющая компания никак не помогает решить проблему, жалуются они. По словам жительницы пострадавшей квартиры, над ее комнатой находится прогнившая мансарда, которую никто не ремонтировал. При этом, добавила женщина, предоставить жилье маневренного фонда им с сыном отказались, поскольку дом не признан аварийным. В данный момент семье пришлось переехать к соседям.

Ранее стало известно, что в подмосковных Химках на пенсионерку рухнул потолок.

