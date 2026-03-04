Реклама

13:18, 4 марта 2026

Потолок упал на пенсионерку в Подмосковье

В Химках потолок упал на пенсионерку
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В одном из жилых домов в подмосковных Химках потолок обрушился на пенсионерку. Об инциденте в российском городе пишет Telegram-канал «Химки Онлайн».

Речь идет о доме по адресу улица Ленинградская, 16. По данным источника, потолок упал из-за халатности управляющей компании. Просьбы почистить снег на крыше поступали в организацию с 22 февраля, однако сотрудники так и не провели работы. В результате жидкость с кровли начала попадать в квартиру пенсионерки. Женщине приходилось выносить воду в ведрах в течение недели.

Из-за жидкости в квартире вздулся паркет, а на третий день произошло короткое замыкание и жилье оказалось обесточенным. В ночь на 2 марта потолок не выдержал нагрузку и рухнул на женщину. Россиянка смогла отреагировать вовремя и отодвинуться в сторону. В результате она получила только небольшие ушибы.

В Батайске Ростовской области рухнул потолок в квартире пенсионерка. Причиной стала протечка крыши.

