В российском городе в квартире пенсионерки рухнул потолок

Экономика
20:47, 27 февраля 2026

В Батайске в квартире пенсионерки из-за протечки крыши рухнул потолок
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Батайске Ростовской области в квартире, где живет пенсионерка, из-за протечки крыши рухнул потолок. Внимание на ситуацию обратило издание «Батайское время».

Речь идет о доме, расположенном по адресу Литейный переулок, 1. О пострадавших в результате ЧП не сообщалось.

Жильцы дома неоднократно жаловались, что крыша в здании протекает на протяжении многих лет. В предыдущий раз капремонт дома провели в 2013 году, однако практически сразу после него квартиры вновь начало затапливать. Жильцы жалуются, что им приходится мириться с постоянной сыростью и расставлять по комнатам тазы для сбора воды. При этом многочисленные обращения в управляющую компанию, прокуратуру и другие инстанции, утверждают жители Батайска, результата не дали.

В УК, в свою очередь, журналистов заверили, что планируют начать ремонт в марте. Помимо этого, руководство организации собирается обратиться в городскую администрацию, чтобы дом признали аварийным, а жильцов расселили.

Ранее в феврале в подмосковном Подольске подъезд жилого дома залило кипятком после того, как в здании обрушилась крыша.

