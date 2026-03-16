09:23, 16 марта 2026Наука и техника

В России нарастят производство антидроновых «Елок»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Объемы серийного производства дронов-перехватчиков «Елка», которые используют для защиты от беспилотников противника, наращивают. Об этом сообщил официальный представитель компании-разработчика, передает ТАСС.

«Выпускаются аппараты различных модификаций. За счет этого идет постоянное обновление системы и возможность оперативно реагировать на новые угрозы. Так создается надежная защита военной и гражданской инфраструктуры», — сообщили в компании.

Отмечается, что разработанный в Москве аппарат оснащен искусственным интеллектом (ИИ), который позволяет оперативно реагировать на угрозы. По словам представителя, в «Елке» сочетаются высокая автономность и точность. Перехватчик сам обнаруживает цель, корректирует траекторию полета и осуществляет безопасное кинетическое поражение.

Собеседник агентства добавил, что специалисты продолжают работу над повышением точности, поражающей способности и маневренности «Елки».

Ранее в марте стало известно, что перехватчики «Елка» интегрируют в систему защиты критически важных объектов.

