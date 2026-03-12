Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:27, 12 марта 2026Наука и техника

Российская «Елка» защитит критически важные объекты

ТАСС: Перехватчик дронов «Елка» защитит критически важные объекты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Река / ТАСС

Российский кинетический перехватчик дронов «Елка» с системой искусственного интеллекта (ИИ) внедряется в систему защиты критически важных объектов. Об этом ТАСС рассказал представитель компании-производителя изделия.

«Изделие дополняет существующую противовоздушную оборону и позволяет эффективнее реагировать на воздушные угрозы, не заменяя действующие средства защиты», — сообщили в компании.

Там добавили, что в настоящее время перехватчик используется в приграничных районах и зоне специальной военной операции (СВО).

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее представитель компании-разработчика изделия с позывным Мрак сообщил РИА Новости, что обучение работе с антидроновым комплексом «Елка» может занять несколько минут.

Также в марте военнослужащий войск противовоздушной обороны с позывным Морок рассказал ТАСС, что переносной антидроновый комплект «Елка» с ИИ умеет распознавать невидимые глазу человека цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Оглашены первые детали приговора по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

    Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» заплакал на скамье подсудимых

    Иран ударил по базам ВВС Израиля и штаб-квартире ШАБАК

    Литвинова назвала популярные сериалы пошлой бредятиной

    Во время испытаний на российском авиазаводе пострадали люди

    Светлана Ходченкова оконфузилась на красной дорожке из-за наряда

    Стало известно о мести российских военных за удар ВСУ Storm Shadow по Брянску

    Названы три неожиданные причины инсульта

    Стало известно о предложении Европы продолжить боевые действия на Украине

    Военные ВСУ ответили за смерть 13 пленных россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok