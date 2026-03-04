Разработчик назвал преимущество антидроновой «Елки»

Разработчик: Обучиться работе с дроном-перехватчиком «Елка» можно за пять минут

Обучение работе с антидроновым комплексом «Елка» может занять несколько минут. Преимущество дрона-перехватчика назвал представитель компании-разработчика с позывным Мрак, передает РИА Новости.

Создатели «Елки» пояснили, что аппарат весом 1,3 килограмма не требует навыков пилотирования. Оператору достаточно навести его и осуществить пуск. Искусственный интеллект (ИИ) автономно захватывает объект и сопровождает его до поражения. Изделие без боевой части сбивает беспилотники тараном. Это снижает опасность для инфраструктуры и людей.

«Чтобы обучиться? Достаточно инструктажа. То есть до пяти минут. В принципе, ничего сложного, только соблюдать технику безопасности. Потому что здесь присутствует винтомоторная группа», — сказал Мрак.

Разработчики отметили, что ИИ «Елки» анализирует скорость и высоту полета аппарата, а также определяет его тип. Система корректирует траекторию полета перехватчика, реагируя на маневры цели.

В октябре компания «Гумич РТК» показала роботизированный комплекс «Импульс-ПВО», оснащенный дронами-перехватчиками. Гусеничная машина несет восемь аппаратов, которые сбивают летящие со скоростью до 60 километров в час цели.