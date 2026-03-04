Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:16, 4 марта 2026Наука и техника

Разработчик назвал преимущество антидроновой «Елки»

Разработчик: Обучиться работе с дроном-перехватчиком «Елка» можно за пять минут
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Обучение работе с антидроновым комплексом «Елка» может занять несколько минут. Преимущество дрона-перехватчика назвал представитель компании-разработчика с позывным Мрак, передает РИА Новости.

Создатели «Елки» пояснили, что аппарат весом 1,3 килограмма не требует навыков пилотирования. Оператору достаточно навести его и осуществить пуск. Искусственный интеллект (ИИ) автономно захватывает объект и сопровождает его до поражения. Изделие без боевой части сбивает беспилотники тараном. Это снижает опасность для инфраструктуры и людей.

«Чтобы обучиться? Достаточно инструктажа. То есть до пяти минут. В принципе, ничего сложного, только соблюдать технику безопасности. Потому что здесь присутствует винтомоторная группа», — сказал Мрак.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

Разработчики отметили, что ИИ «Елки» анализирует скорость и высоту полета аппарата, а также определяет его тип. Система корректирует траекторию полета перехватчика, реагируя на маневры цели.

В октябре компания «Гумич РТК» показала роботизированный комплекс «Импульс-ПВО», оснащенный дронами-перехватчиками. Гусеничная машина несет восемь аппаратов, которые сбивают летящие со скоростью до 60 километров в час цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Били в одно место». Российский газовоз уничтожен украинскими дронами в Средиземном море. Что известно об атаке и судьбе моряков

    В центре Москвы перекрыли движение

    Раскрыто предложение Ирана ЦРУ

    Разработчик назвал преимущество антидроновой «Елки»

    Малышева поспорила с соведущими «Жить здорово!» о пользе подсолнечного и оливкового масла

    Россияне с детьми застряли в Африке на четыре дня без еды и жилья

    Шаляпин призвал не запрещать Пугачевой въезд в Россию

    Дачников предупредили о риске лишиться участка

    В Британии обиделись на Трампа из-за слов о Стармере

    В Госдуме подтвердили блокировку аккаунтов в iPhone у части депутатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok