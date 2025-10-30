Наука и техника
14:48, 30 октября 2025

Робота «Импульс-ПВО» показали в Москве

«Гумич РТК» показала роботизированный комплекс «Импульс-ПВО»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
 Робот «Импульс-М»

 Робот «Импульс-М». Кадр: Telegram-канал «Ростех»

Компания «Гумич РТК» показала роботизированный комплекс «Импульс-ПВО», который несет дроны-перехватчики, на выставке «Интерполитех-2025» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Система на шасси наземного роботизированного комплекса «Импульс-М» получила восемь перехватчиков, которые могут сбить летящую со скоростью 60 километров в час цель. Зенитные дроны без боевой части поражают беспилотники прямым попаданием. Аппараты разместили в специальных контейнерах.

Перехватчики, которые несет «Импульс», похожи на применяемые в зоне СВО дроны «Елка». Аппараты с четырьмя двигателями оснащены оптико-электронным модулем с искусственным интеллектом, который позволяет захватывать и сопровождать цель.

Гусеничный робот «Импульс-М» в базовом исполнении может нести около тонны груза. Платформу можно использовать для поражения целей, минирования, эвакуации раненых и перевозки грузов.

В июле «Известия» писали, что дроны-перехватчики «Елка» способны поражать беспилотники любого типа. Система самонаведения обеспечивает работу по принципу «захватил цель — выстрелил — забыл».

