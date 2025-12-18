Российские туристы развели в природном парке костер, устроили пожар и уехали

Туристы на снегоходах развели костер в «Ергаках», устроили пожар и уехали

Россияне устроили пожар в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае и уехали. Об этом сообщает Telegram-канал «Красноярск |Регион-24|».

По данным источника, туристы на снегоходах остановились на привал, развели костер и начали готовить еду. Вскоре огонь перекинулся на сухое дерево. Однако вместо того, чтобы вызвать пожарных, соотечественники покинули место.

Очаг возгорания позже обнаружили госинспекторы парка. Они потушили пожар своими силами.

