07:34, 16 декабря 2025Силовые структуры

Двое российских подростков подожгли лес за две тысячи долларов

В Забайкалье 2 подростков обвиняют в поджоге леса по приказу куратора с Украины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Забайкалье двое подростков подожгли лес за обещание двух тысяч долларов по приказу куратора с Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Юношам 16 и 17 лет. Они обвиняются по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Кроме того, 16-летний подросток обвиняется по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Они оба находятся под стражей. Всем материалы уголовного дела переданы в суд.

По данным следствия, в июне 2025 года один из них стал переписываться с неустановленным на данный момент лицом, который, предположительно, находился на территории Украины. Он пообещал мальчику заплатить сумму в размере от 1200 до 2000 долларов США за поджог леса. После этого подросток рассказал об этом своему приятелю, и тот согласился помочь. Они купили зажигалки и приехали в лес в районе поселка Атамановка. Там несовершеннолетние подожгли сухую траву и хвою. В результате произошел крупный лесной пожар. Происходящее они сняли на видеокамеру телефона и отправили украинскому куратору, но обещанного вознаграждения не получили.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы начали использовать новую схему психологического давления и шантажа для вербовки несовершеннолетних россиян

