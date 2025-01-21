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09:58, 21 января 2025Силовые структуры

Двух мужчин осудят за похищение девяти россиянок и вымогательство у них денег

Двое москвичей предстанут перед судом за похищение 9 девушек и вымогательство
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Московской области, которые похитили девять девушек и вымогали у них деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2024 года злоумышленники, находясь в Москве, насильно помещали потерпевших в автомобиль и, угрожая расправой и применяя психологическое насилие, требовали передать им деньги. После получения денежных средств девушек отпускали.

Всего таким образом москвичи успели похитить более 750 тысяч рублей. Сейчас они находятся в СИЗО.

В зависимости от роли мужчинам предъявлено обвинение по пунктам «а», «в», «г», «д», «з» части 2 статьи 126 («Похищение человека») и статье 163 («Вымогательство») УК РФ. Вскоре они предстанут перед судом.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Тюмени, который угрожал семье бизнесмена из-за многомиллионного долга и вымогал имущество.

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