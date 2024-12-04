Россиянин угрожал семье бизнесмена из-за многомиллионного долга и вымогал имущество

Жителя Тюмени осудят за угрозы сыну бизнесмена, задолжавшего ему 12 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Тюмени, который угрожал семье бизнесмена из-за многомиллионного долга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Мужчина обвиняется по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц в целях получения имущества. Дело будет рассматривать Калининский районный суд Тюмени.

По версии следствия, в период с июня по сентябрь 2013 года обвиняемый вступил в сговор со знакомым. Вместе они планировали забрать имущество у сына бизнесмена, который задолжал им 12 миллионов рублей. С помощью угроз применения насилия к потерпевшему и членам его семьи злоумышленники добились переоформления на себя квартиры и автомобиля Land Rover Discovery 4. Кроме того, они вынудили мужчину продать принадлежащие ему гараж и земельный участок, а вырученные от сделок деньги передать им. Общий ущерб составил больше шести миллионов рублей.

Один из злоумышленников был осужден в 2017 году, а второй скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. Его смогли задержать только в мае 2024 года.

Ранее в Волгограде двух местных жителей заподозрили в похищении участника специальной военной операции и вымогательстве у него крупной суммы денег.