00:55, 16 октября 2025Мир

Трамп пообещал обсудить с Зеленским наступление Украины. Он раскрыл, что стало препятствием урегулированию конфликта

Трамп обсудит с Зеленским намерение ВСУ перейти в наступление и примет решение
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором пообещал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия и наступление, к которому хотят перейти Вооруженные силы республики (ВСУ). Трансляция выступления президента США велась на сайте Белого дома.

Мы поговорим о том, что, как я понимаю, они [ВСУ] хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу

Дональд ТрампПрезидент США

Встреча Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне, в рамках которой запланировано это обсуждение, пройдет 17 октября. Американский президент подчеркнул, что, так как вооруженный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС подошел к концу, пришло время время вплотную заняться разрешением украинского кризиса.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что в будущем собирается принять решение о том, будет ли одобрять просьбы Украины о предоставлении дальнобойного оружия.

Отношения Путина и Зеленского мешают урегулированию конфликта, считает Трамп

Трамп в интервью CNN заверил, что усердно работает над завершением кризиса на Украине. Он сравнил сложность этого конфликта с многовековым противостоянием на Ближнем Востоке.

Я усердно работаю над русским вопросом

Дональд ТрампПрезидент США

По мнению американского лидера, главное препятствие мирному урегулированию конфликта — это враждебные отношения президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

До этого Трамп заявлял, что Путин и Зеленский «ненавидят друг друга» до такой степени, что это не позволяет им «говорить друг с другом».

При этом глава Белого дома утверждал, что верит в стремление Владимира Путина добиться разрешения конфликта на Украине.

Трамп признался, что ждал от России победы на Украине за неделю

Во время пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп признался, что ожидал победу России на Украине в первую неделю проведения специальной военной операции (СВО).

«[Путин] должен был выиграть эту войну за одну неделю. А теперь она идет четвертый год. Это не очень красит его так называемую военную машину», — сказал американский лидер.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что, в отличие от других западных представителей, Дональд Трамп и его команда пытаются понять суть первопричин украинского конфликта. Министр иностранных дел РФ также посетовал, что страны-члены ЕС хотят сделать украинский кризис «конфликтом Трампа».

