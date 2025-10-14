Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

Трамп подтвердил, что у него запланирована встреча с Зеленским на этой неделе

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами, подтвердил, что у него запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским на этой неделе.

Думаю, что да Дональд Трамп президент США

Как сообщала газета The New York Post, ссылаясь на посольство Украины, Зеленский получил официальное приглашение от Белого дома посетить США.

Трамп после Газы захотел вплотную заняться Украиной

Вооруженный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС подошел к концу, поэтому сейчас самое время заняться разрешением украинского кризиса, заявил американский президент.

Во время выступления в израильском Кнессете он обратился к американскому посланнику по урегулированию конфликта в секторе Газа Стиву Уиткоффу.

Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России Дональд Трамп президент США

Член Совета Федерации Алексей Пушков на фоне урегулирования в секторе Газа прокомментировал миротворческие инициативы Трампа и напомнил об опасности передачи ракет Tomahawk Киеву.

Сенатор подчеркнул, что самый острый кризис, грозящий прямой конфронтацией России и НАТО, остается неразрешенным, и поставки Украине дальнобойных вооружений чреваты новым уровнем эскалации.

Зеленский сообщил о встрече 17 октября

Зеленский ранее сообщил о планах встретиться с Трампом в Вашингтоне в пятницу, 17 октября.

Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту Владимир Зеленский президент Украины

Кроме того, президенты Украины и США провели телефонный разговор второй раз за два дня.

Украинская делегация уже отправилась в США. Зеленский сообщил, что туда выехали премьер-министр Юлия Свириденко, глава офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и некоторые представители дипломатического сектора. У них будет ряд встреч.

Зеленский обсуждал с Трампом передачу Киеву ракет Tomahawk

Украинский лидер рассказал о том, что обсудил с президентом США поставки Tomahawk ради давления на Россию.

Политик поговорил с главой Белого дома на тему усиления ПВО. Также Зеленский отметил, что его главная цель на данный момент — увеличить дальнобойность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Американцы могут дать нам «томагавки», это сигнал, что такое давление может сработать. Мы обсудили тему энергетики, газа. Рассчитываем на результат Владимир Зеленский президент Украины

Позднее Трамп выступил перед журналистами, затронув тему украинского конфликта и поставок Киеву ракет Tomahawk. Президент выразил уверенность в том, что его российский коллега Владимир Путин согласится на урегулирование конфликта, а если этого не произойдет, то российского лидера ждут последствия.

Глава Белого дома отметил, что Зеленский попросил предоставить Вооруженным силам Украины Tomahawk. Однако Трамп намерен поставить Украине эти ракеты только в том случае, если конфликт не удастся урегулировать другими методами. При этом президент США подчеркнул, что готов обсудить их возможную поставку Киеву лично с Путиным.

