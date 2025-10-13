Бывший СССР
Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября. Об этом сообщил сам украинский лидер, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом», — заявил Зеленский.

Он отметил, что обсудит с Трампом шаги, которые необходимо предпринять для окончания конфликта Украины с Россией.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом поставки ракет Tomahawk Киеву для давления на Россию. По его словам, Москва якобы боится последствий такого решения.

