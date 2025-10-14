Зеленского официально пригласили в США

NYP: Белый дом направил Зеленскому приглашение посетить США

Президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение от Белого дома посетить США. Об этом сообщает газета The New York Post, ссылаясь на посольство Украины в Соединенных Штатах.

«Президент Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров на этой неделе», — говорится в сообщении. Это станет их первой встречей с момента проведения Генеральной Ассамблеи ООН.

При этом не уточняется, когда Зеленский получил приглашение и когда состоится встреча.

Ранее президент Украины утверждал, что встретится с американским коллегой 17 октября.