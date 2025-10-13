Россия
22:25, 13 октября 2025

В России прокомментировали миротворчество Трампа и напомнили о «Томагавках» для Киева

Пушков на фоне урегулирования в Газе указал на опасность передачи Tomahawk Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков на фоне урегулирования в секторе Газа прокомментировал миротворческие инициативы президента США Дональда Трампа и напомнил об опасности передачи ракет Tomahawk Киеву.

Сенатор подчеркнул, что самый острый кризис, грозящий прямой конфронтацией России и НАТО, остается неразрешенным, и поставки Украине дальнобойных вооружений чреваты новым уровнем эскалации.

«И именно украинский кризис является подлинным испытанием для миротворчества Трампа, раз уж он претендует на эту роль», — указал Пушков.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова Трампа, выразил мнение, что поставка Соединенными Штатами на Украину ракет Tomahawk может кончиться плохо для всех и прежде всего — для главы Белого дома.

