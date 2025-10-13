Россия
11:23, 13 октября 2025

Медведев ответил на «101-ю угрозу» Трампа Путину

Медведев: Поставка Tomahawk Украине может для Трампа плохо кончиться
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Поставка Соединенными Штатами на Украину ракет Tomahawk, может кончиться плохо для всех и прежде всего — для главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Ранее американский лидер выразил уверенность, что если президент России Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, то «для него это плохо кончится».

Комментируя эти слова, Медведев подчеркнул, что это уже «101-я угроза» Трампа. «Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полёте невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!», — написал политик.

Зампред Совбеза выразил надежду, что «очередная пустая угроза» американского президента вызвана затянувшимися переговорами с Киевом.

Ранее Медведев пошутил, комментируя вопрос президента Трампа о том, каким образом Украина планирует использовать ракеты Tomahawk в случае их поставки. «Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве», — сыронизировал он, сравнив путь президента США к Нобелевской премии мира с тропой экс-главы Белого дома Джо Байдена.

