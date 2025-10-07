Медведев пошутил про ракеты Tomahawk, комментируя вопрос Трампа

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил про ракеты Tomahawk, комментируя вопрос президента США Дональда Трампа. Пост появился в канале политика в Max.

Американский президент спросил, каким образом Киев планирует использовать ракеты Tomahawk в случае, если их поставят на Украину.

«Ну, понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно», — написал Медведев.

Политик добавил, что Трамп собрался идти к Нобелевской премией мира тропой экс-главы Вашингтона Джо Байдена.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что слова Трампа о поставках Украине дальнобойного оружия часто заканчиваются обычными разговорами, потому что американский лидер знает о последствиях ударов Tomahawk по мирным жителям России.