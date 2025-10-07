Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 7 октября 2025Россия

Медведев пошутил про ракеты Tomahawk

Медведев пошутил про ракеты Tomahawk, комментируя вопрос Трампа
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил про ракеты Tomahawk, комментируя вопрос президента США Дональда Трампа. Пост появился в канале политика в Max.

Американский президент спросил, каким образом Киев планирует использовать ракеты Tomahawk в случае, если их поставят на Украину.

«Ну, понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно», — написал Медведев.

Политик добавил, что Трамп собрался идти к Нобелевской премией мира тропой экс-главы Вашингтона Джо Байдена.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что слова Трампа о поставках Украине дальнобойного оружия часто заканчиваются обычными разговорами, потому что американский лидер знает о последствиях ударов Tomahawk по мирным жителям России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали последствия поставок ракет Tomahawk Украине

    Назван самый массовый самолет в истории

    В России объяснили паузу в переговорах с Украиной

    Женщина с редким заболеванием перенесла более 300 операций

    В Кремле прокомментировали слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского

    Медведев пошутил про ракеты Tomahawk

    Роботов-гуманоидов обрекли на провал

    В Москве резко подешевел ряд продуктов

    Николь Кидман кардинально сменила имидж после развода

    В Кремле высказались об ограничении перемещения дипломатов России в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости