Трамп после Газы захотел вплотную заняться Украиной и сосредоточиться на России

Вооруженный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС подошел к концу, поэтому сейчас самое время заняться разрешением украинского кризиса, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет ТАСС.

Во время выступления в израильском Кнессете он обратился к американскому посланнику по урегулированию конфликта в секторе Газа Стиву Уиткоффу.

«Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России», — уточнил глава США.

Ранее Трамп отверг вероятность начала третьей мировой войны после урегулирования на Ближнем Востоке.