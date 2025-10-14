Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:51, 14 октября 2025Мир

Трамп после Газы захотел вплотную заняться Украиной

Трамп после Газы захотел вплотную заняться Украиной и сосредоточиться на России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вооруженный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС подошел к концу, поэтому сейчас самое время заняться разрешением украинского кризиса, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет ТАСС.

Во время выступления в израильском Кнессете он обратился к американскому посланнику по урегулированию конфликта в секторе Газа Стиву Уиткоффу.

«Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России», — уточнил глава США.

Ранее Трамп отверг вероятность начала третьей мировой войны после урегулирования на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сочетают достаточную мобильность и скрытность». В США представили новые пусковые установки для Tomahawk

    В Германии указали на утрату влияния на мировой арене

    Останки женщины идентифицировали через 21 год после обнаружения

    Израильская газета поместила на обложку силуэт Трампа из фотографий заложников

    Трамп после Газы захотел вплотную заняться Украиной

    Алек Болдуин и его брат на внедорожнике врезались в дерево

    Мужчина испугался похода на работу из-за одного отправленного по ошибке письма

    В США назвали единственный способ спасти Украину от краха

    Рогов заявил о шатком положении главкома ВСУ

    В Польше раскрыли сигнал Путина Западу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости