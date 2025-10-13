Президент США Дональд Трамп отверг вероятность начала третьей мировой войны после урегулирования на Ближнем Востоке, его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что вопрос прекращения огня между Израилем и сектором Газа стал самой крупной и сложной сделкой, многие предсказывали, что она не будет заключена.
«Кроме того, это место, которое могло привести к огромным проблемам, например к третьей мировой войне. Все время говорят о том, что третья мировая война начнется с Ближнего Востока. Этого не произойдет», — подчеркнул американский лидер на пресс-конференции в Шарм-эш-Шейхе.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Египте соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Глава Белого дома назвал сделку крайне сложной, но выразил надежду, что сторонам удалось добиться прочного мира.