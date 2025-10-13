Трамп: Третья мировая война не начнется после урегулирования на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп отверг вероятность начала третьей мировой войны после урегулирования на Ближнем Востоке, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что вопрос прекращения огня между Израилем и сектором Газа стал самой крупной и сложной сделкой, многие предсказывали, что она не будет заключена.

«Кроме того, это место, которое могло привести к огромным проблемам, например к третьей мировой войне. Все время говорят о том, что третья мировая война начнется с Ближнего Востока. Этого не произойдет», — подчеркнул американский лидер на пресс-конференции в Шарм-эш-Шейхе.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Египте соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Глава Белого дома назвал сделку крайне сложной, но выразил надежду, что сторонам удалось добиться прочного мира.

