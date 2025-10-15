Трамп рассказал об усердной работе над украинским урегулированием

Трамп сообщил, что продолжает усердно работать над украинским урегулированием

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что продолжает усердно работать над завершением украинского конфликта. Политик в интервью CNN также сравнил сложность этого конфликта с многовековым противостоянием на Ближнем Востоке.

«Я усердно работаю над русским вопросом», — заверил глава Белого дома.

Кроме того, Дональд Трамп задался вопросом, что было бы большим достижением — мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной. Когда журналист заявил, что ближневосточный конфликт исторически было сложнее завершить, президент согласился.

Ранее издание Politico написало, что Дональд Трамп оптимистично относится к возможности достижения мира на Украине после успешного обмена заложниками на Ближнем Востоке.

Несколькими днями ранее в Кремле рассказали, что контакты между российской и американской сторонами по вопросу урегулирования конфликта на Украине продолжаются по соответствующим каналам.