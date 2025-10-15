Мир
23:27, 15 октября 2025

Трамп рассказал об усердной работе над украинским урегулированием

Трамп сообщил, что продолжает усердно работать над украинским урегулированием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что продолжает усердно работать над завершением украинского конфликта. Политик в интервью CNN также сравнил сложность этого конфликта с многовековым противостоянием на Ближнем Востоке.

«Я усердно работаю над русским вопросом», — заверил глава Белого дома.

Кроме того, Дональд Трамп задался вопросом, что было бы большим достижением — мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной. Когда журналист заявил, что ближневосточный конфликт исторически было сложнее завершить, президент согласился.

Ранее издание Politico написало, что Дональд Трамп оптимистично относится к возможности достижения мира на Украине после успешного обмена заложниками на Ближнем Востоке.

Несколькими днями ранее в Кремле рассказали, что контакты между российской и американской сторонами по вопросу урегулирования конфликта на Украине продолжаются по соответствующим каналам.

    Все новости