Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт на Украине

Трамп заявил, что Путин якобы не хочет завершать украинский конфликт

Американский лидер Дональд Трамп сказал, что президент России Владимир Путин якобы не хочет заканчивать конфликт на Украине. С таким заявлением хозяин Белого дома выступил в рамках встречи с аргентинским президентом Хавьером Милеем.

«Он (Владимир Путин — прим. ред. «Ленты.ру») просто не хочет завершать эту войну», — сказал Трамп в Белом доме на встрече с президентом Аргентины.

Ранее Дональд Трамп охарактеризовал свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным как хорошие. Одновременно с этим он заявил, что разочаровался в темпах мирного урегулирования по Украине, несмотря на то, что с главой России у него сложились неплохие контакты. Не так давно глава Белого дома отметил, что американцы смогли уладить семь мировых конфликтов, а восьмым станет украинский вопрос.

13 октября представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что контакты между российской и американской сторонами по вопросу урегулирования конфликта на Украине продолжаются по соответствующим каналам. По его словам, продвижений по этому треку пока нет.