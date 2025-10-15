Мир
22:21, 14 октября 2025

Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт на Украине

Трамп заявил, что Путин якобы не хочет завершать украинский конфликт
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп сказал, что президент России Владимир Путин якобы не хочет заканчивать конфликт на Украине. С таким заявлением хозяин Белого дома выступил в рамках встречи с аргентинским президентом Хавьером Милеем.

«Он (Владимир Путин — прим. ред. «Ленты.ру») просто не хочет завершать эту войну», — сказал Трамп в Белом доме на встрече с президентом Аргентины.

Ранее Дональд Трамп охарактеризовал свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным как хорошие. Одновременно с этим он заявил, что разочаровался в темпах мирного урегулирования по Украине, несмотря на то, что с главой России у него сложились неплохие контакты. Не так давно глава Белого дома отметил, что американцы смогли уладить семь мировых конфликтов, а восьмым станет украинский вопрос.

13 октября представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что контакты между российской и американской сторонами по вопросу урегулирования конфликта на Украине продолжаются по соответствующим каналам. По его словам, продвижений по этому треку пока нет.

